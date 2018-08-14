Минчан приглашают 19 августа на велозаезд по пр. Победителей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают 19 августа на велозаезд по проспекту Победителей. Мероприятие пройдет во время международной шоссейной велогонки Europe Tour UCI "Гран-при Минска", сообщила журналистам заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городе большое внимание уделяется развитию велодвижения. Ежегодно увеличивается как количество маршрутов, парковок и гаражей для велосипедистов, так и различных спортивных мероприятий. В эти выходные приглашаем стать участниками массового заезда "Велошик". Его цель - показать, что велосипед может использоваться не только для занятий спортом, но и как городской вид транспорта. Велолюбители могут присоединиться к велопараду, тем самым показав свою любовь к активному образу жизни", - отметила Светлана Демешко.

Заезд начнется в 12.00 по кольцевому маршруту 5,5 км. Старт и финиш состоятся на площадке напротив ТРЦ Galleria Minsk (по стороне Дворца спорта), разворот - у ТЦ "Замок".

Движение будет организовано по проезжей части прогулочной скоростью около 15 км/ч. Сопровождать мероприятие и помогать в случае поломок велосипеда и других непредвиденных обстоятельств будут опытные волонтеры Минского велосипедного общества.

Велозаезд предполагается в международном формате #cyclechic ("велосипедный шик"). Организаторы призывают участниц и участников отойти от спортивного стиля одежды и выехать в городском повседневном стиле, чтобы продемонстрировать широкие возможности использования велотранспорта.

Также в этот день выберут "ВелоМисс-2018", первую и вторую веломисс, "Мисс зрительских симпатий", "Мисс Велоспорт" и "Мисс велограция". Ожидается, что в конкурсе примут участие около 300 девушек, более 150 конкурсанток уже зарегистрировались. Для них подготовили немало сюрпризов, призов и подарков.

Мероприятия организованы велосипедным клубом "Минск" и Минским велосипедным обществом при поддержке Мингорисполкома, Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации велосипедного спорта, Национального олимпийского комитета.-0-