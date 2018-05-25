Минчан приглашают 31 мая на тропу здоровья в БГУИР

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают 31 мая пройтись тропой здоровья во время акции, приуроченной к Всемирному дню без табака, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Мероприятие состоится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Здесь развернутся информационные пункты, где специалисты проконсультируют по вопросам здорового образа жизни, профилактики онкологических заболеваний, отказа от вредных привычек и оказания психологической помощи людям, страдающим от никотиновой зависимости.

Кроме того, участники акции смогут измерить артериальное давление, показатели внешнего дыхания, сделать ЭКГ, им предложат заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и оценить риск развития болезней системы кровообращения, вручат тематические памятки, буклеты, листовки. Будет работать фотозона.

С 11.30 до 11.50 состоится викторина "За жизнь без табачного дыма", активным участникам и победителям которой достанутся призы.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, 2-й городской противотуберкулезный диспансер, 34-я центральная районная поликлиника Советского района Минска, 33-я студенческая поликлиника. Ее цель - повышение уровня информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней, связанных с табакокурением, формирование навыков отказа от вредной привычки и оказание помощи людям, страдающим от никотиновой зависимости. Результаты акции и проведенного анкетирования городской Центр здоровья планирует использовать в профилактической работе.-0-