Минчан приглашают обсудить правила застройки и планировки города

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический кодекс установившейся практики "Градостроительство. Правила застройки и планировки города Минска" разрабатывается в столице. Минчан приглашают обсудить проект нормативного правового акта, который размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В документ включены общие положения, а также разделы, касающиеся комплексной реконструкции территорий, требований к жилой и смешанной застройке, системе обслуживания населения, ландшафтно-рекреационным зонам, транспортной, инженерной инфраструктуре, размещению производственных объектов, охраны историко-культурных ценностей и окружающей среды.

Работа проводится в соответствии с указом №344 от 15 сентября 2016 года для формирования эффективной нормативной и методологической базы. Технический кодекс должен заменить ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки".

Как сообщал ранее председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, правила застройки и планировки - это сборник нормативов, которые определят дальнейшее развитие города. При подготовке нормативно-правого акта изучен зарубежный опыт, учтены республиканские нормативы, а также требования генерального плана города. Разработка кодекса связана с тем, что Минск как столица требует иных градостроительных условий, чем другие города республики.

Подобные правила приняты во многих крупных городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге. Документ позволяет более гибко подходить к планировке, освоению, реконструкции территорий и, как следствие, повышает экономическую и социальную эффективность принимаемых градостроительных решений.-0-