Минчан приглашают обсудить застройку территории рынка "Лебяжий"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Откорректированный проект детального планирования территории в границах просп. Победителей - МКАД - ул. Тимирязева - ул. 4-е Кольцо (граница жилого района Лебяжий) вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района столицы.
Замечания и предложения принимаются с 19 июля по 12 августа, презентация материалов состоится 23 июля в 18.30 в здании администрации (ул. Мельникайте, 6, актовый зал). С экспозицией можно ознакомиться по 2 августа в фойе 3-го этажа и на сайте администрации.
Кроме жилья запроектированы учреждения дошкольного и общего среднего образования, спортивные и торгово-бытовые объекты. Концепция проекта предполагает среднеплотную многоквартирную застройку с понижением этажности в направлении заказника "Лебяжий".-0-
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