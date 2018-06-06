6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают принять участие в акции ко Всемирному дню донора крови (14 июня), сообщили БЕЛТА в Городском центре трансфузиологии.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения в 2018 году Всемирный день донора крови проходит под девизом "Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!". Акция продлится до 14 июня.

Все, кто небезразличен к чужой беде, могут прийти в отделение заготовки крови центра трансфузиологии (ул. Уральская, 5). Предварительная запись по телефонам 239-59-12 (для доноров плазмы и тромбоцитов), 239-59-13 (для доноров крови) в рабочие дни с 8.00 до 15.00.

Городской центр трансфузиологии на базе 6-й городской клинической больницы начал работать в мае 2010 года. Основными его направлениями стали разработка оптимальных схем инфузионно-трансфузионной терапии с использованием компонентов и препаратов крови, внедрение высоких трансфузионных технологий, а также научно-исследовательская, инновационная, организационно-методическая и обучающая деятельность. Ежегодно службой крови внедряются 5-7 новых трансфузионных методов.

В середине ноября 2017 года центр трансфузиологии переехал на новые производственные площади. Оборудован криобанк, позволяющий хранить клетки редких групп крови на протяжении 10 лет в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Установлен единственный в СНГ аппарат для рентген-облучения компонентов крови. Технология позволяет обеспечить новый уровень предупреждения осложнений при переливании продуктов крови плоду, новорожденным, беременным, пациентам после пересадки органов и тканей, онкологическим больным после химио- или лучевой терапии.

Всего в 2017 году городским центром трансфузиологии заготовлено и переработано 16,5 тыс. л донорской крови. Ежедневно в учреждения здравоохранения города доставляется в среднем 36 доз эритроцитов, 50 доз концентрата тромбоцитов и 25 л плазмы.

Городской центр трансфузиологии является передовой школой опыта по клинической трансфузиологии. Здесь работают три кандидата медицинских наук, 15 врачей с высшей и первой квалификационными категориями, которые участвуют в научных исследованиях и публикуют результаты в научных изданиях. Ежегодно в учреждении проводятся обучающие семинары и научно-практические конференции с международным участием.-0-