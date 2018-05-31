30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам 4 июня прочтут лекцию о городской велокультуре, сообщила БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Перед гостями в бизнес-центре Imaguru (ул. Фабрициуса, 4) c 18.30 до 20.30 выступят проектировщики велосипедной инфраструктуры из Нидерландов Андре Петтинга и Вим Саломонс. Они работают в теме с конца 1960-х годов, когда современное велосипедное движение Голландии только зарождалось. Специалисты из Нидерландов уже не первый раз в Минске и готовы ответить на вопросы слушателей, каким образом Минск может перенять зарубежный опыт.

На лекции прозвучит информация об экономике велодвижения, принципах проектирования велоинфраструктуры, транспортной политике и деавтомобилизации городов, о велосипеде как части городской жизни. После презентации запланирована дискуссия. Участие бесплатное, желающих принять участие в мероприятии просят до 3 июня заполнить форму для регистрации.

Лекция организована Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси" при финансовой поддержке Европейского союза.-0-