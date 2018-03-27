Минчанам направят около 3 тыс. уведомлений о необходимости поверки приборов учета воды

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскводоканал" в ближайшее время направит собственникам и нанимателям квартир около 3 тыс. писем с уведомлением о необходимости в течение 30 дней подать заявки на поверку индивидуальных приборов учета воды, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В случае игнорирования потребителями этого требования, начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) будет производиться по действующим в Минске нормам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Государственная поверка индивидуальных приборов учета расхода воды проводится бесплатно для потребителей один раз в шесть лет путем их замены на аналогичные приборы из обменного фонда УП "Минскводоканал".

Собственники и наниматели квартир несут ответственность за исправность, работоспособность, сохранность документации, а также за своевременное проведение государственной поверки водомеров. Уточнить дату предыдущей поверки можно в паспорте индивидуального прибора учета расхода воды; в предыдущем акте замены прибора учета; в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения с УП "Минскводоканал"; на пломбе прибора, где указывается квартал и год.-0-