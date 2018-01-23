Минчанам предлагают обсудить инженерную и транспортную инфраструктуру в районе Малого Тростенца

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в квартале индивидуальной застройки для многодетных семей поселка Малый Тростенец (1-я очередь, кварталы 1 и 2) пройдет в Минске по 21 февраля, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Заказчиком проекта выступает Управление капитального строительства Заводского района. Предполагается строительство ул.Проектируемой №7, разворотного кольца автобусов, реконструкция ул.Заречной с расширением проезжей части до 6 м, перекрестка ул.Селицкого - ул.Ельницкая с устройством светофорного объекта, трансформаторной подстанции, благоустройство территории с озеленением.

Также предусмотрена прокладка сетей водопровода, наружного освещения, электроснабжения, создание сооружений для очистки дождевых сточных вод с последующим выпуском в реку Тростянка.

Площадка расположена в юго-восточной части Минска. Территория включена в перспективную городскую черту и относится к Заводскому административному району. Рассматриваемая территория является частью жилого района Ельница и расположена в границах ул.Заречной и М.Тростенец. Сроки реализации проекта - 2018-2019 годы.

С отчетом об оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в администрации Заводского района.-0-