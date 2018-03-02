Минчанам предлагают обсудить измененный проект детального планирования Северного поселка

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах ул. Ангарской - ул. Байкальской - ландшафтно-рекреационной зоны (126ЛР-2) - пер. Болотникова - ул. Герасименко - ул. Нестерова пройдет в Минске с 19 марта по 12 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Заводского района, сообщает БЕЛТА.

Проектируемый район занимает 183,8 га. Документ с изменениями предполагает сохранение и благоустройство внутриквартальных территорий, создание новой многоквартирной и усадебной застройки, реконструкцию улично-дорожной сети с учетом перспективного формирования городских магистральных улиц Байкальская и Нестерова. Также планируется увеличить количество мест хранения автомобилей, совершенствование инженерных коммуникаций.

На свободном участке на пересечении ул. Артема и ул. Чекалина предполагается построить жилье со встроенными объектами общественного обслуживания площадью 8,4 тыс. кв.м. В результате реализации намеченных решений жилищный фонд на перспективу составит 209,5 тыс. кв.м.

Предусмотрена реконструкция существующей усадебной застройки, здесь будут размещаться преимущественно 2-3-этажные дома коттеджного типа.

Свободные и неэффективно используемые преимущественно для огородничества участки предназначены для размещения одноквартирных коттеджей и комплексов таунхаусов. Через аукцион предполагается реализация площадок по пер. Алтайский между существующими домами №96 и №122 на свободной территории, примыкающей к ландшафтно-рекреационной зоне (при выполнении мероприятий по осушению и комплексному освоению); в границах ул.Фучика - ул.Багряная - пер. Болотникова - ул.Ангарская, где ранее планировалось размещение объекта общепита; на месте автостоянки №80 ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" (при условии ее выноса). Несколько участков выделено в кварталах сложившейся застройки.

В целом объем усадебного фонда составит 231,4 тыс. кв.м, или 1 тыс. 447 домов. Ожидается, что дополнительно будет построено ориентировочно 95 домов при среднем размере 250 кв. м. Сносу подлежат 69 домов, 62 из которых в связи с расширением магистральных улиц.

Зона общественного центра на пересечении ул. Нестерова и ул. Герасименко будет дополнена многофункциональным комплексом на месте бывшей диспетчерской станции. Также предполагается размещение отдельно стоящих объектов общественного обслуживания вдоль основных улиц, преимущественно на свободных площадках, примыкающих к усадебной застройке.

В проекте учтена потребность в кинотеатрах, танцевальных залах, библиотеках, магазинах, даны предложения по их размещению в составе комплексов нового строительства. В связи с тем, что в районе отсутствует резерв мест в учреждениях образования, сроки освоения участков нового многоквартирного строительства не планируются на первую очередь.

Кроме того, инфраструктура района прирастет комплексом многоэтажных гаражей-стоянок с пристроенными общественными объектами и пунктом приема вторсырья. Он разместится на пересечении ул. Алтайская и пер. Болотникова. Планируются к реконструкции массивы боксовых гаражей ГСК "Гудок" и ГК "Северный-65" для повышения эффективности использования данных территорий.

Презентация материалов состоится 21 марта в 18.00 в помещении средней школы №172 Минска по ул. Охотской, 141.-0-