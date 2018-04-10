Минчанам предлагают обсудить проект изменений облика квартала в границах Аэродромной - Воронянского

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Октябрьского района Минска вынесла на общественное обсуждение градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Аэродромная - Левкова - Воронянского - полоса отвода железной дороги. Приглашение опубликовано на сайте администрации, сообщает БЕЛТА.

Физические и юридические лица могут с 23 апреля по 17 мая высказать свое мнение по поводу предлагаемого проектом изменения района за счет строительства нескольких социально значимых объектов, сноса ряда зданий для выделения инвестиционных участков.

Территория непосредственно примыкает к магистрали общегородского значения - ул. Аэродромной, которая входит в состав второго городского транспортного кольца. В связи с этим весь проектируемый квартал имеет высокий градостроительный потенциал. Примерно 40% площади (10 га) занимают жилые территории - преимущественно это многоквартирная застройка с объектами культурно-бытового обслуживания (9,4 га). Здесь проживают 3,9 тыс. человек.

Первый этап реализации проекта предполагает до 2023 года строительство на территории трикотажной фабрики "Ареола" производственного корпуса с физкультурно-оздоровительным центром, а также административно-бытового корпуса с общежитием на 20 мест и объектом общественного питания на 80 посадочных мест; реконструкцию детского сада №74 с увеличением мощности до 144 мест; снос производственного объекта УП "Морена" для освобождения участка под строительство многоквартирного жилого дома повышенной этажности с подземным паркингом; строительство развязки на пересечении ул. Володько - ул. Аэродромная, снос АЗС и другие пункты.

Также к 2030 году будут снесены еще несколько объектов для выделения инвестиционных участков под застройку общественного назначения, а вся территория квартала благоустроена, реконструированы улицы в границах проектирования. В том числе появится сквер на продолжении ул. Сенницкой, велодорожки вдоль жилых домов и коммунальных объектов, а также по ул. Аэродромной и перспективному бульвару на продолжении ул. Сенницкая до ул. Володько, велополосы по ул. Воронянского и Володько.

Ознакомиться с материалами проекта можно в холле администрации Октябрьского района (ул. Чкалова, 6) ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья и праздничных дней. Их презентация состоится 25 апреля в 17.00 по тому же адресу с участием разработчика проекта - УП "Минскградо".-0-