Минчанам предлагают обсудить развитие территории вблизи Слепянской водной системы и ул. Васнецова

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение откорректированного проекта детального планирования территории в границах ул. Васнецова - ул. Тухачевского - канал Слепянской водной системы пройдет в Минске с 9 июля по 2 августа, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района Минска.

В документе уточнена граница примыкающей ландшафтно-рекреационной зоны, определены границы жилой многоквартирной многоэтажной среднеплотной застройки и объектов общественного назначения, инженерно-транспортной инфраструктуры, озелененные участки, стоянки и парковки.

Площадь проектируемой территории составляет 2,5 га. По основным технико-экономическим показателям, ожидаемый прирост жилищного фонда составит более 7,9 тыс. кв.м (132 квартиры).

Проект детализирует градостроительное зонирование, установленное генеральным планом. Участок расположен в системе общегородских транспортных магистралей. Близость к станции метро, развитая социальная инфраструктура, непосредственный выход в ландшафтно-рекреационную зону свидетельствуют о высоком градостроительном потенциале объекта. Сложности освоения связаны со сносом существующей усадебной застройки, планировочными ограничениями для нового строительства, островным положением площадок.

Презентация материалов состоится 11 июля в 18.00 в средней школе №92 (ул. Сурикова, 21).-0-