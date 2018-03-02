Минчанам предлагают сообщать о сосульках на портал 115.бел

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают сообщать о сосульках и наледи на портал "Мой Горад" 115.бел. Пошаговая инструкция размещена в twitter-аккаунте Контакт-центра ЖКХ Минска, сообщает БЕЛТА.

Нужно на сайте 115.бел в разделе "Многоквартирные дома/Общестроительные работы" выбрать категорию "Очистка желобов и свесов от грязи, растительности, наледи и сосулек". Для оформления запроса важно указать точный адрес, где замечены сосульки, а также прикрепить соответствующее фото.

Также проинформировать службы можно через мобильные приложения "Мой горад" 115.бел и "Минск Minsk".

Портал "Мой Горад" 115.бел работает с ноября 2015 года и создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска. Здесь можно отслеживать статус обработки опубликованного запроса, а также анализировать результаты работы в формате "было" и "стало". Таким образом граждане имеют возможность влиять на рейтинг организаций, оценивая качество выполненной работы.

Всего на портале зарегистрировано почти 57,3 тыс. граждан, принято более 119,8 тыс. запросов, решено свыше 111,8 тыс. проблем.

Более половины поднимаемых вопросов относятся к многоквартирным жилым домам. Около 31% заявок касается благоустройства дворовых территорий, 16% - общегородской инфраструктуры. -0-