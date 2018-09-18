Минчанам в День без автомобиля презентуют таромат

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное устройство для автоматического приема тары (таромат) презентуют в Минске в День без автомобиля, 22 сентября, сообщили БЕЛТА в городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Оборудование будет установлено на ул. Ленина, где пройдет масштабный экологический праздник. Таромат принимает пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки из-под напитков. Ознакомиться с его работой сможет каждый. Кроме того, с 15.00 до 19.00 каждый час среди посетителей разыграют ценные призы.

Как сообщалось, в Беларуси началась разработка механизма функционирования депозитно-залоговой системы обращения тары. Нововведение основано на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную упаковку. Покупая товар в упаковке, потребитель уплачивает за нее залог, а при возврате пустой упаковки в тароматы сумма этого залога ему возвращается. Предполагается, что за счет этого механизма в повторную переработку будет возвращаться до 80-90% использованной упаковки.

Депозитно-залоговая система успешно функционирует во многих европейских странах.-0-