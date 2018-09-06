Минчанам в День города предложат обменять сигареты на призы

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Меняю сигареты на приз" пройдет в День города в Минске, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы Советского района столицы.

Главная районная площадка 8 сентября будет работать с 12.00 до 18.00 перед "Лидо" по ул. Кульман. В рамках культурно-развлекательной программы "Квітней, сталіца - здаровага жыцця крыніца!" в интерактивном пространстве "Советский район - территория здоровья" будет проходить акция "Меняю сигареты на приз" в начале каждого часа с 13.00 до 17.00. Территория будет свободной от курения.

Кроме того, запланированы выступления самодеятельных коллективов и артистов белорусской эстрады: Алексея Хлестова, группы "PROвокация", шоу-балета "Феерия" и многих других. Будет организована работа интерактивных площадок по йоге, бодибилдингу, фитнесу и воркауту, откроются фан-зоны выдающихся белорусских спортсменов: Надежды Скардино, Лилии Салимгареевой, Ивана Шарпилова.

Также гостям праздника представят натуральную косметику и эко-продукцию: чай, мед, пряности, экологические игрушки и вещи для дома. В этот же день пройдут презентации медицинских и диагностических центров, высших и средних специальных учебных заведений, квест-игры от библиотек района. Для маленьких посетителей подготовят детский городок.

Организаторами выступают администрация Советского района Минска, предприятия, организации, учреждения образования, культуры, здравоохранения, субъекты хозяйствования государственной и частной формы собственности, расположенные на территории района и города, общественные объединения района.-0-