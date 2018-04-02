2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане ежедневно сообщают примерно о 10 нетрезвых водителях. Такие данные корреспонденту БЕЛТА привел начальник отдела оперативного управления - заместитель начальника управления оперативно-дежурной службы МВД Денис Шукис.

"В Минске 7-10 раз в сутки граждане сообщают о нетрезвых за рулем. Где-то в половине случаев информация подтверждается. В 2017 году было составлено более 2,7 тыс. протоколов по ст.18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) и 127 уголовных дел по ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств)", - рассказал Денис Шукис.

Больше всего сообщений в оперативно-дежурную службу поступает утром и вечером - в так называемые часы пик. И в основном по линии ГАИ - информируют об авариях, о том, что машины мешают проезду или работам. После 20.00 много сообщений о семейно-бытовых конфликтах, весной и летом - о распитии спиртного на улице, также о драках, поступают жалобы на шумных соседей. Возрастает количество сообщений в выходные и предвыходные дни, праздничные и предпраздничные.

Что касается ложных сообщений в милицию об опасности, всего в Беларуси в 2017 году возбуждено 27 уголовных дел по ст.340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности), в Минске - 7. "Если говорить о детях, то было два случая с подростками в Минске на станциях метро "Тракторный завод" и "Фрунзенская". Они при проходе через турникет пошутили о бомбе. Сообщений же о "заминировании" школ в прошлом году не поступало", - отметил представитель МВД.

"Всего за 2017 год органы внутренних дел обеспечили реагирование на 1 млн 599 тыс. заявлений и сообщений. В среднем в сутки граждане обращались в милицию 4,4 тыс. раз, - проинформировал Денис Шукис. - В течение дежурных суток были установлены подозреваемые более чем по 58% зарегистрированных преступлений по направлению деятельности уголовного розыска. В том числе по почти 95% убийств, более 98% умышленных причинений тяжких телесных повреждений, 86,1% разбоев, 86,7% грабежей и 42% краж. Уровень раскрываемости ложных сообщений об опасности составил 87,9%", - заявил Денис Шукис.

Иностранцы в милицию обращаются нечасто. К примеру, во время чемпионата по хоккею в 2014 году на спецлинию 102 обратились только двое. В оперативно-дежурной службе готовятся к предстоящим крупным мероприятиям. "В преддверии Евроигр некоторые сотрудники ОДС Минска и спецлинии 102 для углубления имеющихся знаний будут направлены на курсы английского языка ", - добавил он.-0-