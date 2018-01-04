4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане купили на елочных базарах около 35 тыс. новогодних деревьев, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Яна Гурская.

По сравнению с предыдущими годами несколько изменились предпочтения покупателей. Если раньше больше были востребованы ели от 1 до 2 м, то накануне нынешних праздников популярностью пользовались ели до 1 м. На них пришлось около 52% продаж.

Всего в городе новогодними красавицами торговали на 237 площадках. Они были открыты во всех административных районах столицы по 31 декабря, самый большой елочный базар состоялся 23 декабря у Дворца спорта. Деревья до 1 м предлагались за Br10-22, от 1 до 2 м - за Br11,5-26, от 2 до 3 м - за Br15-30. В последний день работы елочных базаров предоставлялись скидки.

Широким ассортиментом искусственных елей, елочных украшений, сувениров, праздничной атрибутики порадовала розничная торговая сеть. В реализацию поступили более 100 видов карнавальных костюмов для утренников и детских развлекательных программ, костюмы Деда Мороза и Снегурочки.-0-