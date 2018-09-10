Минчане на гуляньях в День города съели около 4 т шашлыка

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане на гуляньях, посвященных Дню города, у Дворца спорта и на зеленой зоне по пр. Победителей - ул.Мельникайте съели около 4 т шашлыка, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мигорисполкома.

За два дня общий товарооборот только ярмарок в центре города составил Br300 тыс. Кроме мясной продукции реализовано около 7 тыс. л пива, 10 тыс. л кваса и напитков.

Всего в выездной торговле в выходные приняли участие более 600 магазинов, кафе и ресторанов. Работали фуд-корты, торговые ряды в зонах проведения праздничных мероприятий. Основные площадки развернулись вдоль проспекта Победителей от Верхнего города до парка Победы. Только у Дворца спорта было организовано около 1,5 тыс. посадочных мест.

Акцент был сделан на реализации продукции, которая готовится на виду у покупателей. Организации предлагали широкий ассортимент товаров и изделий собственного производства (драники, шашлык, колбаски и крылышки гриль, блинчики), мороженого, прохладительных напитков.

Праздничная программа, посвященная Дню города, была представлена в Минске на 20 площадках. В районе проведения международного фестиваля исторической реконструкции "Мiнск старажытны" протяженность ярмарочных рядов составляла 50-70 м. На празднике "День танкиста" в музейно-парковом комплексе "Победа" работали около 100 нестационарных торговых объектов. -0-