11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане на Комаровском рынке ежедневно покупают около 30-40 т клубники, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор КТУП "Минский Комаровский рынок" Николай Хмельницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отличительная особенность прошлой недели - массовый заезд производителей клубники. В день им предоставляется до 180 торговых мест, продается около 30-40 т продукции", - сказал Николай Хмельницкий.

Кроме того, из ранней продукции белорусского производства на прилавках представлены молодой картофель из Слуцкого района, а также дары леса: лисички, земляника и черника. Спросом пользуется черешня, абрикосы, персики.

Минский Комаровский рынок - крупнейший рынок страны и основная площадка для сезонной торговли сельхозпродукцией. По данным на 1 июня, здесь расположено чуть более 1 тыс. 580 торговых мест, в том числе 892 - на сезонной части, из которых 749 предназначены для реализации сельскохозяйственной продукции. "Есть возможность создания до 60 дополнительных торговых мест за счет выносных столов", - отметил Николай Хмельницкий.

С 1 мая для торговли ранней плодоовощной продукцией производителям и организациям потребкооперации предоставлены места на сезонной части рынка, созданы условия торговли для жителей сельской местности. Предусмотрены сниженные расценки для торгующих отечественной сельхозпродукцией, пенсионерам и инвалидам места предоставляются бесплатно. Предлагается онлайн-бронирование мест. С наступлением жаркой погоды к имевшимся 43 точкам по продаже прохладительных напитков и мороженого добавились 10 мест для продажи кваса, шесть - для реализации мороженого, установлены два аппарата газированной воды.

К летнему периоду на открытой части рынка отремонтированы торговые ряды, заменено асфальтобетонное покрытие на площади 500 кв. м. Проводится капитальный ремонт входной группы, включая полную замену покрытий крыльца и установку новых дверей. Завершается экспертиза проекта по замене трансформаторной подстанции, витражей крытой части рынка, строительству двухэтажного здания склада.

С началом сезона на Комаровском рынке занято около 96,8% торговых мест, в будние дни и субботу объект посещают до 70 тыс. покупателей.-0-