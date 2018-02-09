Минчане написали более 3 тыс. пожеланий будущим депутатам во время акции БРСМ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. наказов от минчан получили будущие депутаты Мингорсовета во время акции "Молодежь решает!", сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Акция проходит еженедельно в пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и в воскресенье с 11.00 до 16.00. Каждый избиратель может написать пожелания потенциальным депутатам, направив их в специальные ящики, установленные в местах проведения пикетов БРСМ в поддержку кандидатов. В последующем своеобразные напутствия горожан передадут представителям депутатского корпуса.

9 февраля мероприятие состоится у главного входа в ГУМ (начало в 16.30), 10 февраля - рядом с Комаровским рынком (начало в 12.30). Юноши и девушки напомнят прохожим о дате предстоящих выборов, расскажут о мобильном приложении "Голосую" и вручат флаеры с информацией о том, как пользоваться разработкой.

Как отметили в организации, молодежь принимает активное участие в главном общественно-политическом событии 2018 года. Представители БРСМ включены в состав избирательных комиссий всех уровней, а также вступили в борьбу за получение депутатских мандатов.-0-