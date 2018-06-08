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Минчане не остались равнодушными к судьбе котов из однокомнатной квартиры

Регионы 08.06.2018 | 13:16

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане и волонтеры не остались равнодушными к судьбе 86 домашних питомцев, доставленных в пункт временного содержания на ул. Гурского из столичной однушки. Из них 19 уже нашли дом, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Фауна города" Тамара Цариковская.

"На нашем попечении еще остаются 57 котов и кошек - бывших жильцов квартиры по ул. Чайлытко, а всего содержится более 160 животных. Горожане могут приехать к нам ежедневно с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00) и выбрать себе домашнего любимца, а также помочь в лечении животных", - отметила Тамара Цариковская.

Как сообщалось, 6 июня в пункт временного содержания на ул. Гурского из однокомнатной квартиры привезли 86 котов. По поводу содержания большого количества питомцев соседи обращались в городские службы давно, но хозяйка никого к себе не пускала.

Минчанка держала 86 котов в однокомнатной квартиреМинчанка держала 86 котов в однокомнатной квартире
"Животные истощены, большинство из них больны вирусной инфекцией, у некоторых плохое зрение. Вчера нам привезли 86 котов и кошек, за ночь еще родилось порядка десятка котят", - рассказала Тамара Цариковская.

ГП "Фауна города" функционирует с 2004 года. Предприятие отлавливает безнадзорных животных по предварительным заявкам жилищно-эксплуатационных служб и прочих организаций, а также оказывает услуги по стерилизации, послеоперационному уходу за питомцами, чипированию и др. На территории расположено 103 вольера для собак и 33 клетки для котов. В 2016 году здесь открылась первая государственная гостиница для животных.

Ежегодно в городе отлавливается около 4 тыс. бродячих животных, также собаки и кошки принимаются от граждан. Всем специалисты стараются найти дом, за исключением серьезно больных.-0-

Хотите спасти?

Адрес: Минск, ул. Гурского, 42.

Режим работы: без выходных, с 9.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00

При себе иметь паспорт, переноску.

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животные, Минск
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