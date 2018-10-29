Минчане отправляют в месяц 6-7 тыс. заявок на портал "Мой горад"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среднем 6-7 тыс. заявок поступает в Минске на портал "Мой горад" 115.бел ежемесячно, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном сообщения касаются дворовых территорий, многоквартирных домов и городской инфраструктуры.

Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений "было" и "стало". Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной работы.

Всего на сайте зарегистрировано 74 тыс. пользователей. Только в Минске таким образом поступило 177 тыс. заявок, 165 тыс. из которых выполнены. С прошлого года к проекту стали подключаться другие города Беларуси.-0-