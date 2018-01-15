15 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Минчане смогут получать рассылку через мессенджеры об отключениях инженерных сетей. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления "Контакт-центр" КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Игорь Кириленков в пресс-центре БЕЛТА.

"Одно из направлений нашей работы - информирование потребителей ЖКУ о плановых либо аварийных отключениях инженерных сетей жилых домов. По нашим расчетам, если пользователь, зарегистрированный на портале "Мой Горад" 115.бел, даст согласие на получение рассылки, то в 2018 году он сможет получать такую информацию контакт-центра ЖКХ через мессенджеры - Viber, Telegram", - сказал Игорь Кириленков.

В 2017 году "Контакт-центр ЖКХ Минска" принял более 1,6 млн входящих телефонных звонков, на основании которых зарегистрировано более 1,9 млн заявок, из которых около 800 тыс. - информационно-справочного характера. "Наиболее востребованными были заявки по таким категориям, как водоснабжение, электроработы и санитарное состояние", - добавил Игорь Кириленков.-0-

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