12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане смогут приобщиться к миру птиц на интеллектуальных велопрогулках "В поисках гнезда-варежки", которые пройдут 14 апреля в столице, сообщила БЕЛТА координатор велобердинга Наталья Азовская.

Мероприятие организует Клуб белорусских велобердеров. Прогулки будут посвящены поискам необычных гнезд-варежек, принадлежащих самому искусному гнездостроителю среди всех пернатых Беларуси - ремезу. Маршрут включает водно-болотные участки "Города птиц", открытого 4 апреля в Минске в урочище "Серебряный Лог", а также просторы Лошицкого парка. Каждую группу будет сопровождать эксперт по птицам, который расскажет и покажет пернатых, обучит пониманию их песен. Остановки будут только в тех местах, где это максимально безопасно для птиц, чтобы избежать беспокойства особо осторожных видов.

Клуб предоставит все необходимое снаряжение велобердера. В распоряжении участника прогулки будут горный велосипед, полевой бинокль, определитель птиц. Принять участие в интеллектуальных велопрогулках и приобщиться к удивительному миру птиц и их песен могут все желающие. Предусмотрены пожертвования на развитие проекта.

Клуб белорусских велобердеров - это инновационный некоммерческий проект Центра экологического воспитания и развития, уникальное объединение людей с активной жизненной позицией, пропагандирующих здоровый образ жизни и стремящихся к всестороннему познанию живой природы. Велобердинг является белорусским продуктом, цель которого - максимальное приобщение к природе через изучение и сохранение птиц и других животных на основе идей экологического воспитания и устойчивого развития.-0-