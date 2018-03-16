Минчане стали чаще обращаться на портал "Мой горад"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр информационных технологий Мингорисполкома отмечает рост интереса минчан к порталу "Мой горад" 115.бел, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Максим Бардович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество запросов на портал увеличивается, ожидаем, что в 2018 году их число возрастет на 12-18% по отношению к 2017 году. Отмечается тенденция изменения структуры интересов пользователей, заметно выросла доля запросов, касающихся городской инфраструктуры", - отметил Максим Бардович.

В январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество заявок, поступивших в службу 115: в январе - на 12%, в феврале - на 3,5%. Из общего числа поступивших заявок 48% составляют претензии, более 40% - консультации сотрудников контакт-центра ЖКХ. Основное количество обращений касается систем водоснабжения, электроработ и отопления (около 67% от общего числа).

Система ЖКХ Минска располагает тремя каналами коммуникации горожан с жилищно-коммунальными службами: портал 115.бел, контакт-центр с коротким номером 115 и чат-бот. Портал "Мой Горад" 115.бел заработал в столице 1 ноября 2015 года. Он предоставляет жителям города возможность отправлять запросы повседневного характера, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, в контакт-центр ЖКХ Минска. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, в сообщении указать адрес и характер проблемы согласно классификатору, прикрепить фотографию. После модернизации запросы населения направляются в подразделения Мингорисполкома или городским службам для выполнения. При этом на портале можно отслеживать статус обработки опубликованного запроса, а также анализировать результаты работы в формате изображений "было" и "стало".

Аналоги минского портала "Мой Горад" 115.бел стали появляться в крупных городах Беларуси.

Количество запросов в 2017 году по сравнению с 2016-м возросло более чем на 20%. Более половины (53%) поднимаемых гражданами проблем относятся к многоквартирным жилым домам. Около 31% заявок касается благоустройства дворовых территорий, 16% - общегородской инфраструктуры. -0-