Минчане в 2017 году заключили почти 1,5 тыс. браков с иностранцами

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане в 2017 году заключили почти 1,5 тыс. браков с гражданами других государств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичных органах ЗАГС.

Больше всего интернациональных союзов зарегистрировано в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома - 290. Как отметила начальник отдела Юлия Кочина, женихи и невесты представляли 60 стран мира.

Чаще всего столичные жители выбирали спутниками жизни россиян и украинцев, а также турок, итальянцев и немцев. Заключались браки с гражданами Катара, ОАЭ, Ирана, Ирака, Сирии, Китая, Новой Зеландии, Нигерии, Алжира, Бахрейна.

По словам Юлии Кочиной, интернациональные свадьбы колоритны, обычно включают национальные традиции новобрачных. "Мы идем навстречу молодоженам, учитываем их пожелания. В парах иностранцами оказывались преимущественно мужья", - отметила она.

Всего в Доме бракосочетаний в прошлом году узаконили отношения 1 тыс. 350 пар, почти в 100% случаев проводилась торжественная церемония бракосочетания, каждый четвертый обряд проходил на белорусском языке. Большим спросом пользовалась услуга выездной регистрации брака.

Оформить отношения с иностранными гражданами в Минске можно и в районных отделах ЗАГС. Здесь также среди иностранных женихов и невест наибольшее представительство у граждан России и Украины. Кроме того, регистрировались браки с гражданами Италии, Израиля, Греции, Казахстана, Азербайджана, США, Грузии, Литвы, Латвии, Японии, Франции, Перу, Норвегии, Узбекистана, Молдовы, Армении и др.-0-