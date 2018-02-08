Минчане выиграли республиканский конкурс пионерских парадно-церемониальных отрядов

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сводный отряд пионеров из Минска стал победителем I Республиканского смотра-конкурса пионерских парадно-церемониальных отрядов "Равнение на знамя!", который сегодня состоялся в столичном дворце спорта "Уручье", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было посвящено юным пионерам-героям, героям-антифашистам, а также 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Торжественную церемонию открытия посетили представители Администрации Президента, Министерства обороны, Министерства образования, ветеранских и иных организаций.

Республиканский смотр-конкурс пионерских парадно-церемониальных отрядов стал по-настоящему зрелищным праздником. Его участники на протяжении полугода вели целенаправленную подготовку к выступлению в нескольких номинациях. Сегодня в борьбе за победу в смотре-конкурсе нужно было продемонстрировать свое мастерство горнистам, знаменным группам, группам возложения, группам барабанщиков, флагоносцам. Также жюри оценивало композиции в плац-концерте.

По итогам выступлений во всех номинациях сильнейшим стал сводный парадно-церемониальный отряд из Минска. Второе место досталось отряду из Минской области, третье - из Витебской области. Обладатели призовых мест получили дипломы, кубки и ценные призы. В целом в смотре-конкурсе поучаствовали более 500 ребят - членов Белорусской республиканской пионерской организации (БРПО) из всех регионов страны.

Зрители, собравшиеся на трибунах дворца спорта "Уручье", также смогли увидеть флаг-шоу и показательное выступление группы барабанщиков. В течение дня для детей работала интерактивная площадка "Я, ты, он, она - Пионерии страна". Здесь каждый желающий мог изготовить пионерского "Зубрененка", поучаствовать в акции "Я люблю БРПО" и разместить в официальном сообществе пионерской организации в социальной сети ВКонтакте пост со своим фото. Работали и другие творческие площадки.

Организатором I Республиканского смотра-конкурса пионерских парадно-церемониальных отрядов выступила БРПО. Организация рассматривает возможность и в дальнейшем проводить аналогичные мероприятия.-0-

Фото Рамиля Насибулина