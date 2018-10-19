Минчане выйдут на субботники 20 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане 20 октября выйдут на общегородской субботник, а также наведут порядок на территориях своих районов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Представители общественных объединений и политических партий вместе поработают на площадке у Минского государственного Дворца детей и молодежи - объекте общегородского субботника.

Аналогичные мероприятия пройдут в этот день во всех районах столицы. Например, массовую акцию "С заботой о малой Родине" организует администрация Заводского района. Активисты районной организации БРСМ из числа учащейся молодежи благоустроят площадку у монумента жертвам лагеря смерти в деревне Большой Тростенец. В СШ №131 состоится закладка аллеи Памяти с участием ветеранов войны в Афганистане, школьников и их родителей. Учащихся 5-7-х классов этой же школы, а также гимназии №25 ждет музейное интерактивное занятие "Подвиг танкиста Колобанова" с возложением цветов к могиле героя, расположенной на Чижовском кладбище.

Во Фрунзенском районе запланированы три масштабные акции. Благоустройство лесопарковой зоны Медвежино превратится в большую трудовую акцию БРСМ "Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими!". После совместной уборки и покраски скамеек и урн сотню молодых людей ждет выступление танцевального коллектива, музыка, полевая кухня (каша, чай). Кроме того, во дворе ул. Бурдейного,1 планируется установка детского игрового оборудования, посадка деревьев, а по ул. Глебки, 20 - уборка территории, ремонт газона, посадка зеленых насаждений, уборка вспомогательных помещений, мойка окон, покраска детского игрового оборудования, малых архитектурных форм и контейнеров.

В Партизанском районе около сотни человек выйдут на уборку бульвара Пулихова, Антоновского парка и других площадок. В Первомайском трудовой десант займется уборкой зеленых зон вдоль пр. Независимости от листвы, окраской малых архитектурных форм, обрезкой кустарников. В Октябрьском более 250 человек распределятся по восьми участкам благоустройства, в том числе 60 представителей трудовых коллективов высадят деревья вдоль МКАД.

В Центральном районе силы субботника будут собраны возле нескольких домов по ул. Каховская, где участникам предстоит не только убрать территорию, но и навести порядок в подвалах и на чердаках. В Ленинском аналогичные работы проведут в районе нескольких домов по ул. Плеханова.-0-