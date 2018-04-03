Минчане за две недели сообщили в налоговую о почти 70 нелегально сдаваемых квартирах

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Сдаешь квартиру - плати налоги" завершилась 30 марта в Минске, за две недели в столичную инспекцию Министерства по налогам и сборам поступила информация о 68 фактах нелегальной сдачи помещений, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Минску.

"Всего мы получили 116 звонков, но особенно граждане оказались небезразличны к вопросу нелегальной сдачи квартир в аренду, - отметили в инспекции. - Нужно сказать, что подобная информация регулярно поступает в письменном, электронном виде, а также на горячую линию телефона доверия Министерства по налогам и сборам. И это становится хорошим подспорьем в работе в отношении людей, которые живут не по средствам, уклоняются от уплаты налогов".

За 2017 год на горячую линию по данному вопросу принято 142 сообщения, а за первый квартал 2018 года - уже 53. Налоговики просят граждан и дальше оказывать помощь в выявлении незаконопослушных квартиросдатчиков. Сообщить о подобном факте можно в контакт-центр МНС по телефонам 189 (стационарная сеть) или (017) 229 -79-79.

В Минске на начало этого года было зарегистрировано более 61 тыс. плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах. За 2017 год от них поступило в бюджет Br14,2 млн.-0-