Минэнерго вручило новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики вручило новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Центрального района Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Встреча состоялась в рамках новогодней благотворительной акции "Наши дети". Вместе с Минэнерго поздравить детей пришли также генеральный директор УП "Минскоблгаз" Юрий Куклицкий и заместитель генерального директора УП "Мингаз" Денис Кассиров.

Первый заместитель министра энергетики Виктор Каранкевич признался, что для него минуты общения с детьми и их воспитателями - это моменты искренней радости и взаимопонимания. "Гораздо важнее и приятнее дарить подарки, чем получать, и создавать моменты счастья и праздничного настроения, - отметил Виктор Каранкевич. - Очень важно дать детям надежду на будущее, чтобы они понимали, что мир полон добрых поступков и добрых людей, готовых прийти на помощь и оказать поддержку".

Сейчас на воспитании в социально-педагогическом центре находятся дети от 3 до 18 лет. К новогодним и рождественским праздникам ребята получили сладкие подарки, красочно оформленные познавательные книги для детей из серии "Белорусская детская энциклопедия", а также развивающие игры, комплекты постельного белья, бытовую технику, посуду и другие необходимые в учебе и повседневной жизни вещи. Дети порадовали взрослых стихами, рассказали о своих успехах в учебе и вручили гостям поделки.

Министерство энергетики на протяжении 8 лет оказывает благотворительную помощь социально-педагогическому центру Центрального района Минска.

Детский социальный приют оказывает комплексную социально-педагогическую, медицинскую и психологическую помощь несовершеннолетним, которые попали в экстремальные жизненные ситуации. Здесь ребята живут не более 6 месяцев, а далее, если родители не изменят свой образ жизни и не докажут суду, что достойны воспитывать своего ребенка самостоятельно, ребят передают уже в детский дом или приемным родителям. Именно на то, чтобы этого не произошло, и направлены усилия центра: педагоги и психологи работают с детьми и их семьями, помогают решать проблемные вопросы.-0-