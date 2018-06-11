11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мингаз" планирует создать центр по примеру 115.бел, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия "Мингаз" Вадим Шолоник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из перспектив предприятия - создание центра по примеру 115.бел, где мы сможем организовать прием всех извещений, касающихся газа (доставка газа в баллонах, ремонтные заявки и др.). Будет реализован электронный учет обращений и контроль за выполнением работ", - отметил Вадим Шолоник.

Также на предприятии открылся сервисный центр службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления, расположенный на выезде из города в деревне Большой Тростенец. Здесь ежедневно принимают заявки от жителей по короткому номеру 162. В числе новшеств в работе с абонентами - мобильное приложение для снятия показаний счетчиков газа, с внедрением программного комплекса на 20% снизилось количество обращений граждан. Разрабатывается специальная программа для контроля за работой по устранению повреждений с возможностью фотофиксации.

В прошлом году начал работу передвижной офис предприятия. Желающие могут получить в нем консультации по вопросам оплаты за потребленный природный газ, заключить и переоформить договоры на газоснабжение, техобслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в быту и др. "Инфомобиль мы планировали в первую очередь направлять в сельсоветы Минского района, но, как показала практика, он оказался востребован при проведении капитального ремонта домов в столице", - сказал Вадим Шолоник.

Также "Мингаз" внедряет новые методы обнаружения утечек газа. Специалисты организации стали использовать высокочувствительные детекторы, которые позволяют быстро и эффективно обнаружить концентрацию газа на расстоянии 20-30 м во дворах и за стеклами жилых помещений. Приборы дают возможность оценить состояние газопроводов и сооружений даже в труднодоступных участках и местах с ограниченным доступом, тем самым повышая качество технического обслуживания и делая его менее трудоемким. Новые методы значительно упростили работу в секторе индивидуальной застройки.

Кроме того на предприятии начали эксплуатировать оборудование для ремонта на трубопроводах без отключения подачи газа потребителю. "Стоп-система" позволяет производить ремонтные и врезочные работы в любое время, в том числе в стесненных условиях, обеспечивает безопасность и энергоэффективность. Также к преимуществам комплекса относятся компактность, мобильность, минимальное присутствие персонала.

"Мингаз" реализует природный и сжиженный газ населению, коммунально-бытовым и промышленным потребителям Минска и Минского района. Также в состав предприятия входит торфобрикетный завод "Сергеевичское".-0-