Мингорисполком и ЕБРР реализуют проект "Зеленый город"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) реализуют проект "Зеленый город". Официальный старт инициативе дан сегодня в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, Минск заинтересован в минимизации отрицательных последствий урбанизации и принимает меры для того, чтобы жизнь в городе сделать более комфортной. Мингорисполком рассчитывает, что сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития поможет уменьшить воздействие на окружающую среду. Среди приоритетных направлений взаимодействия значатся проекты в системе жилищно-коммунального хозяйства, наружного освещения, городского транспорта, развития водно-зеленого диаметра столицы.

Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский подчеркнул, что проект систематически подходит к озеленению городов. Предложенные механизмы применимы для всех стран, с которыми взаимодействует банк. "Мы очень рады, что Минск одним из первых присоединился к международной инициативе, нацеленной на решение экологических вопросов и достижение Целей устойчивого развития. Статус "зеленого города" даст сигнал мировому сообществу, что Минск открыт к сотрудничеству в направлении повышения энергоэффективности, создания благоприятной среды проживания", - заявил Александр Пивоварский.

Председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк подчеркнул, что в Минске экологическим вопросам уделяют большое внимание. Утверждены планы мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, где определены приоритеты - чистота атмосферного воздуха, борьба с коммунальными отходами, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Чем активнее город развивается, тем больше потребляет природных ресурсов. Городские власти придают большое значение системному подходу к вопросам экологии и зеленого градостроительства, стремясь сделать город более чистым, зеленым и комфортным для жителей. Для активизации решения этих вопросов, дальнейшего уменьшения воздействия столицы на окружающую среду для города разработают специальный план действий. В документе найдут отражение мероприятия, связанные с качеством воздуха, чистотой и доступностью земельных и водных ресурсов, зеленых зон.

План будет разрабатываться по оригинальной методологии Европейского банка реконструкции и развития, подготовленной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и организацией ICLEI ("Местные органы управления за устойчивость"). Таким образом, Минск присоединяется к международной сети "зеленых городов", среди которых такие столицы, как Ереван, Тбилиси и Тирана. Ожидается, что документ будет готов в мае-июне следующего года и утвержден до конца 2019 года.

В сегодняшней встрече приняли участие представители Минского городского исполнительного комитета, городского Совета депутатов, Европейского банка реконструкции и развития, республиканских органов государственного управления и консульских учреждений, международных финансовых организаций.

Статус "зеленого города" и наличие утвержденного плана привлечет к Минску внимание международных финансовых организаций и доноров. Это позволит более интенсивно привлекать средства для реализации таких инвестиционных проектов, как реконструкция Минской очистной станции, утепление жилых домов, реконструкция городского освещения, развитие электротранспорта, энерго- и ресурсосбережение, других крупных инициатив.-0-