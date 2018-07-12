Мингорисполком о благоустройстве Военного кладбища: все, что можно сохранить, сохраняется

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При благоустройстве захоронений Военного кладбища в Минске применяется индивидуальный подход, все, что можно сохранить, сохраняется, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виктора Лаптева, ни один каменный памятник не будет снесен. Демонтируются только старые ограды и железные кресты на могилах, за которыми некому ухаживать. Около 80 захоронений привели в порядок сами родственники. "Все, что можно сохранить, сохраняется", - отметил зампредседателя Мингорисполкома.

Всего на Военном кладбище насчитывается почти 8 тыс. захоронений, из них более 3 тыс. находятся в ненадлежащем состоянии. Три года назад спецкомбинат КБО проводил инвентаризацию. Родственников, если находили контакты, по телефону или по почте просили привести в порядок могилы, а также размещали информацию на оградах. Спустя два года после начала инвентаризации спецорганизация вправе утилизировать и демонтировать надгробные сооружения, благоустроить место захоронения. На месте заброшенных захоронений устанавливаются знаки-подголовники единого образца.

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