Мингорисполком объявил конкурс инновационных проектов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок для участия в конкурсном отборе инновационных проектов, финансируемых из инновационного фонда Мингорисполкома, начался в столице, сообщили БЕЛТА в комитете экономики городского исполнительного комитета.
Желающие получить господдержку могут обращаться по адресу г. Минск, пр. Победителей, 5, 3-й этаж, а также по электронной почте (mgik.ke.id@minsk.gov.by). Документы (заявка, копии уставных документов и свидетельства о госрегистрации, бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смета расходов, план выполнения работ, аудиторское заключение о финансовом состоянии юрлица и др.) принимаются по 28 февраля включительно.
Конкурс проводится в несколько этапов: предварительное рассмотрение заявочных материалов; научно-техническая экспертиза проектов; открытый конкурсный отбор; включение в госпрограмму инновационного развития на 2016-2020 годы (при необходимости); согласование плана расходов инновационного фонда с ГКНТ.
Инновационный фонд Мингорисполкома является важным элементом системы управления инновационным развитием столицы. Его средства в первую очередь направляются в наукоемкие инновационные проекты, соответствующие V и VI технологическим укладам, результатом которых является существенное повышение научно-технического уровня производства, создание принципиально новых технологий и видов продукции, высокопроизводительных рабочих мест.
Помощь оказывается на конкурсной основе. На нее могут претендовать организации и хозяйственные общества, имущество и акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, научные, проектные и конструкторские организации Беларуси, предприятия без ведомственной подчиненности и иные организации, уплачивающие налог на прибыль в бюджет Минска.-0-
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