Мингорисполком объявил о приеме заявок на конкурс инновационных проектов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком объявил о приеме заявок для участия в очередном конкурсе инновационных проектов для финансирования в 2019 году, сообщили БЕЛТА в комитете экономики городского исполнительного комитета.
Желающие получить господдержку с 4 июля по 6 августа включительно могут подавать документы в комитет экономики (пр.Независимости, 8, каб. 410), а также по электронной почте (mgik.ke.id@minsk.gov.by). В их числе заявка, копии уставных документов и свидетельства о государственной регистрации, бизнес-план, технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, смета расходов, аудиторское заключение о финансовом состоянии юридического лица.
Конкурс проводится в несколько этапов: предварительное рассмотрение заявочных материалов; научно-техническая экспертиза проектов; открытый конкурсный отбор; включение в госпрограмму инновационного развития на 2016-2020 годы (при необходимости); согласование плана расходов инновационного фонда с ГКНТ.
Инновационный фонд Мингорисполкома является важным элементом системы управления инновационным развитием столицы. Его средства в первую очередь направляются в наукоемкие инновационные проекты, соответствующие V и VI технологическим укладам, результатом которых является существенное повышение научно-технического уровня производства, создание принципиально новых технологий и видов продукции, высокопроизводительных рабочих мест.
Помощь оказывается на конкурсной основе. На нее могут претендовать организации и хозяйственные общества, имущество и акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, научные, проектные и конструкторские организации Беларуси, предприятия без ведомственной подчиненности и иные организации, уплачивающие налог на прибыль в бюджет Минска.-0-
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