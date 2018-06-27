Мингорисполком планирует закрепить своим решением правила выгула животных

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы содержания и выгула животных в Минске в ближайшее время будут вынесены на обсуждение горисполкома. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот вопрос мы планируем урегулировать решением горисполкома в ближайшее время. В том числе по регистрации животных, выгулу и так далее", - сказала Марина Малаева. Ожидается, что в решении будет закреплена обязанность хозяев убирать отходы жизнедеятельности своих питомцев.

По мнению депутата Минского горсовета депутатов Олега Аврутина, параллельно необходимо формировать общественное сознание. "Для этого существуют КОТОСы (коллегиальные органы территориального общественного самоуправления). Нужно, чтобы этим вопросом занимались сами жители с помощью общественного порицания нарушений, создавались такие условия, при которых собачники убирали за своими питомцами", - отметил Олег Аврутин.-0-