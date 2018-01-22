Мингорисполком продолжит оказывать поддержку предпринимательскому сектору столицы - Шорец

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком продолжит оказывать поддержку предпринимательскому сектору столицы, заявил сегодня председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Шорца, предприниматели вносят значимый вклад в развитие экономики города, создают рабочие места. В Минске зарегистрировано около 45 тыс. юридических лиц и 72 тыс. ИП, их удельный вес в валовой добавленной стоимости составляет 43%. На предпринимательский сектор приходится около 38% налоговых поступлений в бюджет.

"Мы поддерживаем и будем дальше поддерживать предпринимательский сектор в вопросах компенсации части процентов за пользование кредитными ресурсами, предоставления в безвозмездное пользование государственного имущества под создание рабочих мест. Кроме того, необходимо искать новые формы взаимодействия бизнеса и власти", - отметил Андрей Шорец.

Он призвал предпринимателей активнее предлагать инновационные проекты для их финансирования за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома.

Андрей Шорец подчеркнул, что город заинтересован в развитии частного бизнеса, создаются центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы, расширяются возможности городского технопарка. "Нынешняя встреча должна придать дополнительный импульс сотрудничеству. Подобные мероприятия с посещением предприятий планируется проводить на регулярной основе", - добавил он.

На встрече предприниматели поднимали проблемные вопросы ведения бизнеса, обозначили предложения по совершенствованию бизнес-среды, развитию международных связей и внутреннего делового туризма, перспективные направления взаимодействия. Состоялось награждение членов ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" в связи с 20-летием союза.-0-