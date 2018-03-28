Мингорисполком установил у посольства России баннер "Кемерово, мы с тобой"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил у здания посольства России в Беларуси баннер в память о жертвах трагедии в Кемерово, передает корреспондент БЕЛТА.
На нем указана дата произошедшей трагедии (25.03.2018) и размещена надпись "Кемерово, мы с тобой".
С утра посольство России посетило большое количество неравнодушных граждан, учащихся, руководителей и представителей белорусских госорганов, международных организаций, общественных объединений, иностранных дипмиссий. Люди приносят с собой цветы и игрушки. Многие оставили запись в Книге соболезнований.-0-
Фото Максима Гучека
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