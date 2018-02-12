12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Мингорсправка" планирует в I полугодии открыть еще две инфоточки для туристов, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.
Одна инфоточка разместится в Национальном аэропорту Минск (ожидается, что она заработает уже в I квартале), вторая - по улице Богдановича,11. Здесь гости смогут приобрести "Карту гостя Минска".
Подобные инфокиоски работают на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, туристы могут узнать больше о белорусской столице и стране, спланировать маршрут путешествия, взять путеводители, приобрести билеты на концерты и спектакли. В павильоне возле Ратуши установлен мультимедийный экран, где показывают видеоролики о Беларуси и Минске.
Работа по открытию инфоточек проводится совместно с информационно-туристическим центром "Минск" и нацелена на продвижение туристического потенциала города.
"Карта гостя Минска" предоставляет право на бесплатный вход в 11 музеев и зоопарк. Скидки до 50% предоставляются при посещении еще более 20 объектов - музеев, экскурсий, аквапарка. Скидки до 20% предлагают отели, рестораны, кафе и магазины, организации, предоставляющие в прокат автомобили. Также карта может использоваться как электронный проездной билет на общественный транспорт.-0-
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