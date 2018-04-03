"Мингорсправка" в мае планирует увеличить количество партнеров проекта "Карты гостя Минска"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Мингорсправка" в мае планирует увеличить количество партнеров проекта "Карта гостя Минска", сообщил сегодня журналистам директор предприятия Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мае на несколько десятков увеличим количество партнеров - к нам присоединится около 10 музеев столицы. Будут включены дополнительно гостиницы, точки общепита и другие субъекты сферы обслуживания. Планируем расширить и географию объектов", - сказал Борис Васильев. В перспективе, по его словам, планируется распространить действие карты на всю территорию Беларуси.

"Самый важный продукт, который мы должны выпустить в ближайшее время, - карта для участников и гостей II Европейских игр - 2019. Сейчас идет работа над этим проектом, она имеет свою специфику: нужно учесть интересы любителей спорта и при этом познакомить их с достопримечательностями нашей страны", - добавил Борис Васильев.

Продажи "Карты гостя" стартовали 17 января 2018 года. К проекту на начальном этапе подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей. Подробную информацию о стоимости карт, предлагаемых услугах и местах продаж можно узнать на сайте www.minskpass.by.-0-