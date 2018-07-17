17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий проходят в Минске 17-19 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие прошло сегодня. В отделе обслуживания граждан №2 (пр. Любимова, 14) управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома свои предложения презентовали ООО "ВентКомфорт", СООО "Лименс", филиал "Троллейбусный парк №3" ГП "Минсктранс". В комитете отметили: консультации сегодня получили 27 человек, из них 11 прошли собеседование и приглашены на предприятия.

Вторая мини-ярмарка состоится завтра, 18 июля, в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) с участием представителей СООО "Лименс", филиала СУ-222 "Управление благоустройства и специальных работ" ОАО "Стройтрест №7".

Третья мини-ярмарка состоится 19 июля в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Со свободными вакансиями познакомят представители СООО "Лименс", ОАО "Элема".

Все мероприятия проходят с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-