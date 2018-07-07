Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 10-12 июля

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь предприятий ознакомят безработных Минска со своими предложениями о трудоустройстве на мини-ярмарках вакансий 10-12 июля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 10 июля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Представители ОАО "Минскдрев", ДУП "Автомобильный комбинат" Минского областного производственного проектно-строительного предприятия "Минскоблсельстрой" ознакомят соискателей рабочих мест со своими предложениями.

На следующий день тех, кто ищет работу, приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). В мероприятии примут участие представители гостиницы "40 лет Победы" - филиала РУП "Торгово-производственное управление при Министерстве обороны", ООО "Центр недвижимости "Пакодан", ГП "Жилкомплект", СМУ "Белэнергомонтаж" ГП "Белэнергострой".

Третья мини-ярмарка вакансий состоится 12 июля в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Здесь участников ждет знакомство с предложениями о трудоустройстве от ЧПТУП "Компания Юлси", ОАО "Минский подшипниковый завод".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, можно узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-