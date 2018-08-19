Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 августа

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на будущей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий с участием четырех предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 21 августа в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Свои вакансии соискателям предложат представители ООО "ПрофРезервГрупп" и ООО "КроноградПлюс".

В отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) 22 августа можно будет ознакомиться с предложениями ООО "КроноградПлюс" и ОАО "Минский районный комбинат бытового обслуживания".

А 23 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова) представители ООО "ПрофРезервГрупп" и ОАО "Минскдрев" расскажут заинтересованным об имеющихся у них вакансиях.

Все мероприятия проходят с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-