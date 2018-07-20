Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24-26 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 24 по 26 июля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 24 июля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Представители ИООО "Март Инн Фуд" и ООО "Стафф Деталь" ознакомят всех заинтересованных со своими вакансиями.

25 июля в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) будут представлены преимущественно предложения в строительной сфере. Свои вакансии предложат СМУ "Белэнергомонтаж" филиал РУП "Белэнергострой" и ОАО "Опытный завод металлоконструкций".

Завершит неделю трудоустройства мини-ярмарка вакансий в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) 26 июля. В ней примут участие представители ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов" и ГП "Жилкомплект".

Все мероприятия проходят с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-