Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 8 и 10 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакансии трех предприятий и одного учреждения будут представлены на мини-ярмарках вакансий в Минске 8 и 10 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 8 мая в отделе обслуживания граждан №2 (просп.Любимова, 14). Свои предложения презентуют жилищно-коммунальное управление ОАО "МАПИД" и ОАО "Минский мясокомбинат". Соответственно вакансии будут преимущественно по рабочим профессиям строительной направленности и таким, например, как водитель автомобиля, обвальщик мяса.

Вторая мини-ярмарка пройдет 10 мая в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) при участии представителей Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей и производителя текстильной продукции ОАО "Камволь".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

Кроме того, на 16 мая запланирован День предприятия в столичном ЗАО "Миран", которое специализируется на производстве пластиковой косметической упаковки с полным декорированием и поставляет продукцию в Беларусь, Россию, Украину, государства Балтии и другие страны Европы. Предприятие подбирает персонал на вакансии сборщика изделий из пластмасс, техника по учету, наладчика технологического оборудования, инженера-технолога, контролера отдела технического контроля, оператора станков с ЧПУ, фрезеровщика, литейщика пластмасс и др.-0-