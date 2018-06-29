Мини-ярмарки вакансий с участием шести предприятий пройдут в Минске 4 и 5 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске в первую неделю июля с участием шести предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Соискателей рабочих мест приглашают 4 июля в отдел обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (ул. Я.Коласа, 69). Здесь в мини-ярмарке вакансий примут участие представители филиала "Управление механизации №208" ОАО "Стройтрест №4", УП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" и ЗАО "Универсам Первомайский". Предложения о трудоустройстве ожидаются разносторонние: от работников по благоустройству, уборщиков территорий, грузчиков, охранников до машинистов башенных кранов, слесарей-сантехников, экономистов, пекарей, кондитеров.

Второе мероприятие пройдет 5 июля в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Представители ООО "Вереск-дистрибьюшн", ОАО "Минский завод автоматических линий им. Машерова" и РУП "Белорусские лотереи" расскажут о своих кадровых предложениях: от грузчика, машиниста пищевого экструдера, изготовителя карамели до реализаторов лотерейных билетов.

Оба мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест ознакомятся с условиями труда и оплаты, а также смогут проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

Кроме того, 10 июля в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) с 10.00 до 12.00 пройдет День предприятия. Свои вакансии безработным предложат представители ЗАО "Торговый дом "Палессе".-0-