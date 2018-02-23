Мини-проект по ресоциализации женщин после выхода из колонии или ЛТП стартовал в Витебске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске стартовал мини-проект, направленный на ресоциализацию женщин с уголовным прошлым или прошедших реабилитацию в ЛТП, сообщили БЕЛТА авторы инициативы.

Проект "Уроки жизни для женщин" реализует Витебское городское объединение женщин "Ульяна", в составе которого работают педагоги, психологи, индивидуальные предприниматели, домохозяйки и другие неравнодушные жительницы областного центра. "Женщины, находившиеся в местах лишения свободы, а также прошедшие адаптацию в ЛТП, вернувшись в семью, к детям и родителям, часто не находят среди родных людей понимания и поддержки и в итоге снова попадают в неблагополучное окружение. Проект направлен на то, чтобы помочь женщине в этот самый трудный период ее жизни, - пояснила руководитель проекта, председатель правления объединения Валентина Косых. - Мы стремимся помочь тем, кто готов изменить жизнь, но пока просто не знает как, кому не хватает уверенности для первого шага".

Проект будет реализовываться в Витебском, Лиозненском и Городокском районах. Он включает образовательные семинары и тренинги, профессиональные курсы для женщин, у которых нет профессии, помощь в воссоединении с семьей, социальное сопровождение и организацию групп взаимопомощи.

Первым мероприятием проекта стал семинар-презентация. В нем участвовали сотрудники районных органов внутренних дел, специалисты территориальных центров социального обслуживания населения, управлений по труду и занятости Лиозненского, Городокского и Витебского районов, сотрудники ЛТП №9, представитель прокуратуры. С активистками "Ульяны" они обсудили совместную деятельность, внесли предложения.

Мини-проект является частью большого проекта "Учиться, чтобы действовать", который реализуется представительством зарегистрированного общества Deutscher Volkshochschul- Verband e.V. (Германия) в Беларуси в сотрудничестве с Ассоциацией дополнительного образования и просвещения и Народным университетом города Кам (Германия). Проект финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International.-0-