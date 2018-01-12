12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мини-центры безопасности МЧС в 2018 году появятся во всех районах Гродненской области. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления МЧС отметил, что продолжается поиск и отработка новых форм и методов в профилактике. Акцент в том числе сделан на работе с детьми. "В июне начал работу областной центр безопасности МЧС в Лиде, за неполный год обучение в нем прошли свыше 7 тыс. детей", - сказал Сергей Шпарло. В центре, все здание которого стало своеобразным тренажером, в игровой и познавательной форме с использованием передовых инновационных технологий детям и взрослым прививаются основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях, правила оказания первой помощи, отрабатываются навыки пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Кроме того, в Гродно, Слониме, Сморгони и Волковыске открыто 5 мини-центов безопасности для обучения школьников и дошкольников. "Поставлена задача в течение 2018 года такие объекты открыть в каждом районном центре. На их базе в игровой и развлекательной форме детям прививаются азы безопасности. Размещаются такие игровые комнаты в крупных торговых центрах, кинотеатрах, спортивных комплексах", - отметил Сергей Шпарло. По его словам, это лишь часть комплексной профилактической работы с населением области.

"Была доработана и система профилактики в жилом секторе. В каждом сельском совете работают смотровые комиссии, в состав которых входят все субъекты профилактики. Результаты их работы рассматриваются еженедельно на заседании рабочих групп в райисполкомах, куда выносятся проблемы, не решенные на уровне смотровых комиссий. Третье звено - это мобильная группа областного исполнительного комитета. Она работает в тех районах, где произошла гибель на пожарах, оказывает необходимую помощь для стабилизации обстановки, вырабатывается комплекс мер по противодействию гибели людей", - рассказал Сергей Шпарло. Он подчеркнул, что такой подход дает результат и позволил добиться наименьших абсолютных показателей по количеству погибших на пожарах среди областей страны.

В регионе в 2017 году продолжилась тенденция по снижению количества погибших на пожарах. По сравнению с 2016 годом количество погибших в огне сократилось с 60 до 50 человек (минус 17%), важно, что не допущено фактов гибели или травматизма детей. На 13% - с 822 в 2016 году до 715 в 2017-м - сократилось и количество пожаров.

В двух районах области - Вороновском и Дятловском - в течение 2017 года не допущено фактов гибели людей на пожарах. В 2017 году на пожарах спасено 35 человек, из них 21 - работниками МЧС, 14 - населением. Зафиксирован 21 факт положительной сработки автономных пожарных извещателей, благодаря чему смогли покинуть задымленное помещение свыше 20 человек.-0-