Министр юстиции проведет выездной прием граждан в Чечерске 28 апреля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский 28 апреля проведет личный прием граждан и юридических лиц в Чечерске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Прием будет проходить с 14.00 в кабинете 312 Чечерского райисполкома (улица Ленина, 2).

Граждане могут обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Министерства юстиции. Предварительная запись проводится по телефонам 8(02332) 3-11-90, 3-12-10.-0-