Миноблисполком объявил конкурсный отбор на финансирование проектов из инновационного фонда

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области объявлен открытый конкурсный отбор и экспертиза проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда областного исполнительного комитета в 2018 году, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Проекты должны быть направлены на снижение энергоемкости и материалоемкости, повышение энергоэффективности и энергоснабжения в производственных отраслях, создание высокотехнологичных импортозамещающих и экспортно ориентированных производств, внедрение новых технологий в дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении Минской области.

Конкурс предусматривает такие этапы, как предварительное рассмотрение заявочных материалов, ведомственная и государственная научно-техническая экспертиза проектов (работ, мероприятий), открытый конкурсный отбор, включение инновационных проектов в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы (при необходимости).

Для участия в конкурсе организации представляют в комитет экономики Миноблисполкома на бумажном и электронном носителе заявку, копию свидетельства о государственной регистрации, копию учредительных документов, бизнес-план инновационного проекта, разработанный в соответствии с требованиями Министерства экономики, заключение по инновационному проекту, экономическое обоснование выполнения проекта, информацию о финансовом состоянии юридического лица, а также иные документы и материалы, связанные с выполнением проектов (работ, мероприятий).

Средства инновационного фонда выделяются организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности, хозяйственным обществам, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, белорусским научным проектным и конструкторским организациям вне зависимости от их подчиненности, организациям без ведомственной подчиненности и иным организациям, являющимся плательщиками налога на прибыль в бюджет Минской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 5 марта включительно. Организатором выступает Миноблисполком. На его официальном сайте размещена подробная информация о конкурсе.-0-