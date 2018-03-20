Миноблсовет назначил стипендии 70 перспективным спортсменам центрального региона

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной Совет депутатов назначил стипендии 70 перспективным спортсменам центрального региона, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Депутаты Миноблсовета 28-го созыва на второй сессии единогласно поддержали назначение 70 именных стипендий перспективным спортсменам области. Срок действия стипендий - один год. На эти цели будет направлено около Br158 тыс.
В повестке дня второй сессии были 13 вопросов, многие из которых касались образования постоянных комиссий Совета, их состава, секретарей и руководителей. Депутаты также утвердили планы работы до конца года, проголосовали за внесение изменений и дополнений в ряд предыдущих решений Минского областного Совета депутатов.-0-
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